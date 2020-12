Lazio, le pagelle dei quotidiani: Immobile trascinatore, difesa attenta

La Lazio sfiora l'impresa a Dortmund. Torna a casa con un pareggio e la grande prestazione, anche se c'è rammarico dopo un secondo tempo dominato. Il Borussia nei minuti finali era come un pugile alle corde, sul punto di finire al tappeto. Soltanto un ottimo Burki ha sbarrato la strada prima a Immobile e poi a Pereira. Ora i biancocelesti per assicurarsi la qualificazione dovranno non perdere l'ultima giornata contro il Bruges. Di seguito le pagelle dei quotidiani.

CORRIERE DELLO SPORT

Reina 5.5; Patric 7, Hoedt 7, Acerbi 7.5; Marusic 6.5, Milinkovic 6.5 (79' Caicedo 6), Leiva 6 (69' Akpa Akpro 6), Luis Alberto 6.5 (79' Escalante 6), Fares 6 (69' Lazzari 7); Correa 6 (69' Pereira 7), Immobile 8. All.: Inzaghi 7.

GAZZETTA DELLO SPORT

Reina 6; Patric 6.5, Hoedt 6.5, Acerbi 7; Marusic 6.5, Milinkovic 6.5 (79' Caicedo 6), Leiva 5.5 (69' Akpa Akpro 6), Luis Alberto 6 (79' Escalante 6) , Fares 6.5 (69' Lazzari 6.5); Correa 6.5 (69' Pereira 6), Immobile 7. All.: Inzaghi 7.

LEGGO

Reina 6.5; Patric 6.5, Hoedt 6.5, Acerbi 7; Marusic 6.5, Milinkovic 6.5 (79' Caicedo 6), Leiva 6 (69' Akpa Akpro 6), Luis Alberto 6.5 (79' Escalante 6) , Fares 5 (69' Lazzari 7); Correa 5.5 (69' Pereira 6.5), Immobile 7.5.

