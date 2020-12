Lazio, Lotito a Formello e pranzo Tare - Inzaghi: trattativa per il rinnovo del tecnico

Il campionato è il punto dolente della Lazio, che in Champions League fa parte delle sedici regine che si affronteranno agli ottavi. Le sconfitte con Udinese e Verona e il pareggio di Benevento hanno aperto un solco tra i biancocelesti e il quarto posto, obiettivo stagionale del club. I big match con Napoli e Milan rappresentano una concreta possibilità di accorciare le distanze, ma anche il rischio di scivolare ancora più lontano. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei ieri pomeriggio il presidente Lotito si è recato a Formello, non contento delle prestazioni del momento. La società, nonostante la crisi di liquidità di tutto il mondo del calcio dovuta al Covid, sta pagando senza dilazioni gli stipendi e si aspetta di più. Probabilmente ci sarà un altro confronto con i giocatori prima di Lazio - Napoli, Lotito non vuole creare delle tensioni, ma capire bene cosa stia succedendo.

RINNOVO DI INZAGHI - Il contratto di Inzaghi è l'altro argomento che in prospettiva ha una certa importanza. Dopo la qualificazione in Champions League era filtrata la possibilità di un rinnovo entro Natale e - come riporta sempre la rassegna di Radiosei - ci sarebbe stato un incontro in gran segreto dopo la sfida con il Bruges che ha partorito un nuovo rinvio. Un'offerta nero su bianco non è stata ancora formalizzata, ma le trattative sono andate avanti. Il ds Tare sta facendo da tramite e ieri ha pranzato con l'allenatore: potrebbero aver parlato di contratto e portato avanti alcune riflessioni sulla squadra e sul mercato. Anche Lotito si è confrontato con Tare, mentre è arrivata una smentita rispetto a un incontro con Inzaghi per il rinnovo. Il presidente comunque ha aperto alla possibilità di prolungamento di un anno, senza clausola rescissoria, con ritocco contenuto e ricco premio in caso di qualificazione in Champions League. Questa potrebbe essere la scintilla per la Lazio, che non ha più tempo da perdere in campionato. Lo impone la classifica.

LAZIO, L'ALLENAMENTO DI IERI A FORMELLO

LAZIO, I TIFOSI VOGLIONO PEREIRA E CAICEDO

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOME PAGE