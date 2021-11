Lazio, Lotito al Senato: calendarizzato il passaggio in aula

Claudio Lotito senatore, è giunto il momento decisivo. La votazione per il prossimo presidente della Repubblica ormai alle porte ha spinto il Senato ad affrontare i nodi lasciati in sospeso: tra questi anche il pronunciamento della Giunta delle elezioni e delle immunità del 24 settembre 2020 che accoglieva definitivamente il ricorso del presidente della Lazio (candidato nel 2018 con Forza Italia) contro l'assegnazione del seggio a Vincenzo Carbone (ex Forza Italia, passato a Italia Viva). Come riporta il sito ufficiale di Palazzo Madama (e come da noi anticipato sabato scorso) è stato fissato il calendario settimanale dei lavori dell'Assemblea, che prevede al secondo punto la relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari sulle elezioni contestate nelle Regioni Campania, Puglia e Circoscrizione Estero - Ripartizione America meridionale, tra cui anche la vicenda di Lotito. Le sessioni sono mercoledì 1 Dicembre dalle 12,30 alle 20, giovedì 2 Dicembre dalle 9,30 e se necessario venerdì 3 Dicembre dalle 9,30. Considerando l'importanza del primo punto all'ordine del giorno (misure in materia fiscale e tutela del lavoro) è possibile che la votazione sul secondo slitti a giovedì, ma in ogni caso la formalizzazione ufficiale del passaggio in aula è un punto a favore del presidente biancoceleste, uscito vincitore dalla Giunta delle elezioni e delle immunità. Le esitazioni e le perdite di tempo che hanno preceduto la calendarizzazione sono ormai alle spalle, la parola ora spetta all'aula.