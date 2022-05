Lazio, Lotito annuncia il rinnovo di Sarri: la situazione

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Il matrimonio tra la Lazio e Maurizio Sarri prosegue in modo sempre più saldo. Manca ancora il comunicato ufficiale, ma il presidente Claudio Lotito in un'intervista rilasciata a Sky Sport dal 'Premio Cesarini' ha detto: "Il contratto è stato già rinnovato quindi il problema non si pone". Come riporta la rassegna stampa di Radiosei l'accordo è totale: scadenza 2025, ingaggio a 3,5 milioni più bonus e nessuna clausola di uscita. Inizialmente si era pensato di inserire clausole a favore di entrambi, alla fine si è scelto di comune accordo di non farlo. Nel contratto in essere Sarri ha una clausola, che scade il 30 maggio e che non eserciterà. Negli incontri avvenuti nell'ultimo mese con il presidente è stata trovata la quadratura del cerchio: la società è soddisfatta del lavoro del tecnico, l'allenatore ha avuto le garanzie richieste. La sessione di calciomercato ormai alle porte infatti è stata già pianificata secondo i desiderata di Sarri, sempre più al comando della Lazio.

