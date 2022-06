Lazio, Lotito incorona Immobile: pronto per Ciro un futuro da dirigente

Il patron ha premiato l'attaccante per la vittoria del suo quarto titolo di capocannoniere e gli ha offerto un ruolo da dirigente a fine carriera...

RASSEGNA STAMPA - Claudio Lotito incorona ancora una volta Ciro Immobile. Il patron biancoceleste ha voluto rendere omaggio all'attaccante biancoceleste vincitore per la quarta volta della classifica dei marcatori, la terza da quando indossa la maglia con l'aquila sul petto. Il cambio in panchina non ha cambiato i suoi numeri e, con 32 gol stagionali, il numero 17 è sempre l'arma in più della squadra. Lotito non può far a meno di Immobile ed è per questo che lo vorrebbe a vita alla Lazio. Come sottolinea l'edizione odierna de Il Messaggero, il patron ha offerto in gran segreto due settimane fa al bomber un futuro da dirigente con quattro anni di anticipo rispetto alla scadenza del contratto (2026), prolungato e adeguato a 4 milioni più bonus soltanto ad agosto scorso. Allora Ciro avrà 36 anni, potrebbe decidere di appendere gli scarpini al chiodo, e Lotito vuole avere subito la certezza di trovarlo ancora al suo fianco. Ciro non ha prezzo, c'è la stretta di mano, un patto. Alla faccia di chi dice che il numero uno abbia paura delle figure che possano offuscarlo. Immobile è il suo orgoglio. Dal suo sbarco nel 2016 ha trascinato il club, conquistato trofei e la Scarpa d'Oro, macinato un record dietro l'altro. Il centravanti di Torre Annunziata è spesso travolto dalle critiche per le sue prestazioni in Nazionale. Come sottolinea il quotidiano, in molti vedono dieto i continui attacchi a Immobile un modo per colpire Lotito. In Federazione smentiscono, ma intanto Immobile dovrà decidere il da farsi. Fermo ai box per infortunio ha saltato le ultime gare della stagione della Lazio e dell'Italia, ma dovrà decidere se proseguire la sua esperienza con la maglia azzurra. C'è chi dice che abbia deciso di lasciare, ma nell'ultima sua intervista l'attaccante aveva dichiarato di doverci ancora pensare. Ora ci sono le vacanze per riprendersi dal problema alla caviglia, poi Ciro scioglierà le riserve e tornerà a trascinare la Lazio.