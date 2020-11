Lazio, Luis Alberto annuncia: "Sono negativo al tampone, con la Juve ci sarò"

Luis Alberto è negativo anche al secondo tampone, quello effettuato dalla Lega in vista della partita di domenica. "Evvai - ha esultato lo spagnolo su Twitch - ho appena saputo che sono negativo anche al tampone della Lazio. Ci sarò domenica con la Juve". Il calciatore biancoceleste, mentre stava giocando in diretta con i suoi seguaci, ha ricevuto un messaggio da parte della società che ne ha confermato la negatività ai test effettuati in mattinata.