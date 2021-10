Lazio, Luis Alberto e la panchina indigesta: arriva il like contro Sarri

Anche questa sera contro il Marsiglia, Luis Alberto si è accomodato in panchina, per poi entrare in campo nel corso dei 90' di gioco. Non si tratta della prima volta che, nell'era Sarri, lo spagnolo non viene inserito nello scacchiere titolare. E la scelta sembra essergli particolarmente "indigesta". Almeno è questo quello che si comprende dando un'occhiata ai "mi piace" messi dal "Mago" nelle ultime ore. Uno, in particolare, il tweet incriminato: "Wow, tu pensa che co****ne Simone Inzaghi che li ha fatti giocare e vincere per cinque anni. I giocatori forti devono giocare sempre se no non sei un grande allenatore, caro Sarri". Un'opinione come tante altre arrivate nei minuti seguenti al triplice fischio del match d'Europa League, ma che ha ricevuto il "like" di Luis Alberto. Che voglia stare sempre in campo, d'altronde, non l'ha mai nascosto, neanche al momento della sostituzione. Lo spagnolo vuole ritagliarsi un posto di primo piano. Prima con Inzaghi, ora con Sarri. E di starsene in panchina non vuole neanche sentirne parlare.

Pubblicato ieri alle 23:50