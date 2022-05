Lazio, Luis Alberto e le terapie in Spagna. Ma i tifosi…

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

L'ultima di campionato in casa Lazio è stata una vera e propria festa. 50.000 tifosi hanno riempito l'Olimpico per salutare la squadra: una serata a tinte biancocelesti e dalle forti emozioni dovute anche ai saluti di alcuni calciatori che contro il Verona hanno giocato la loro ultima partita con l'aquila sul petto (Strakosha, Luiz Felipe e Leiva).

Il grande assente è stato però Luis Alberto. Lo spagnolo, causa infortunio, non è sceso in campo per la gara e non era presente né in panchina né sugli spalti. Il nuemro 10 ha avuto un problema all'adduttore e, come si evince dalla storia pubblicata su Instagram, si sta sottoponendo alle cure necessarie per riabilitarsi. Il suo atteggiamento però ha fatto storcere il naso ai tifosi che avrebbero voluto omaggiare anche il Mago e allo stesso tempo avrebbero apprezzato la sua presenza.