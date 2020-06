Lazio, Luis Alberto e Luis Suarez destini incrociati: atteso l'agente

Stesso nome, Luis, stesso agente, Miguel Alfaro, e chissà che non possano condividere anche la stessa squadra. I destini di Luis Alberto e di Luis Suarez, omonimo dell'attaccante del Barcellona, ma bomber del Watford in prestito al Saragozza, sembrano essere incrociati. Per entrambi a giorni potrebbe decidersi il futuro. Il loro procuratore infatti, è in Italia da giorni. Era volato a Napoli per festeggiare con Fabian Ruiz, anche lui facente parte della scuderia della You First Sports la vittoria della Coppa Italia. Una buona occasione per riallacciare i contatti anche con la Lazio, riporta la rassegna stampa di Radiosei. In primis per il rinnovo dello spagnolo. L'accordo è già stato raggiunto da tempo, manca però la firma che sancirà definitivamente il prolungamento del matrimonio col Mago a 3 milioni più bonus. In secondo luogo si potrà definire anche l'affare Suarez. La Lazio è stata chiara sul giocatore: è il profilo individuato per rinforzare l'attacco (ha segnato 17 gol in 32 giornate di Segunda Division), ma non intende partecipare ad aste di mercato. Al Watford è disposta ad offrire fra i 15 e i 18 milioni di euro più bonus, non di più per un talento che però non ha ancora esordito in un campionato di prima fascia. Saranno ore calde per loro.