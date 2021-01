Lazio, Luis Alberto eguaglia Simone Inzaghi! Il Mago si riscopre bomber

RASSEGNA STAMPA - Alla vigilia aveva scritto che avrebbe servito assist per Immobile, in realtà ha vestito i panni del goleador. Luis Alberto ha infilzato la Roma con una doppietta chirurgica. Due rasoterra di destro che non hanno lasciato scampo al connazionale Pau Lopez e che hanno portato le aquile in un'altra dimensione. Gol pesanti e decisivi. Come sottolinea l'edizione odierna de Il Corriere della Sera, sono già 6 le reti di questo 2020-21, quante in tutto lo scorso campionato. Per l'ex Liverpool si tratta già di un record perché, nemmeno nella sua stagione migliore (2017-18) chiuse l'andata a quota 5. Lo spagnolo è arrivato a 28 centri in Serie A eguagliando quanto fatto da Simone Inzaghi con l'aquila sul petto. Proprio il mister biancoceleste è il primo fan del numero dieci a cui, se dipendesse da lui, non rinuncerebbe mai. Un rapporto intenso che sta facendo le fortune delle aquile e che ha saputo allontanare polemiche e mal di pancia. Peccato che l'andaluso, miglior assistman dello scorso campionato, sia ancora a secco come passaggi vincenti per i compagni. Finché, però, avrà questa costanza di rendimento e di realizzazione gli assist possono aspettare.

