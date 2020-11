Lazio, Luiz Felipe negativo: visite di idoneità ok, pronto per lo Zenit

LAZIO LUIZ FELIPE - Inzaghi riabbraccia Luiz Felipe. Il difensore brasiliano era risultato positivo al Covid.19 dopo la sfida con la Juventus. Nessun sintomo, come spiegato da Inzaghi prima del match con il Crotone, ma niente trasferta in Calabria per lui. Oggi è arrivata la bella notizia della sua negatività e così il giocatore ha svolto le visite mediche di idoneità in Paideia. Poi di corsa a Formello per aggregarsi ai compagni per l'allenamento della vigilia e tornare a disposizione per la sfida di domani contro lo Zenit all'Olimpico. Un rinforzo importantissimo per il mister piacentino che avrà un'arma in più a disposizione per superare i russi e staccare il pass per gli ottavi di finale di Champions League.