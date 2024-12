Lazio | Marusic a Sky: "Tre punti importanti, ognuno di noi voleva dare il massimo"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Al termine della vittoria della Lazio al Via del Mare contro il Lecce, Adam Marusic - autore del gol decisivo per il successo biancoceleste - è intervenuto ai microfoni di Sky. Ecco le sue parole: "Non segno tanto, però oggi, in questi dieci minuti, volevo aiutare la squadra. Alla fine ho fatto questo gol e conquistato tre punti che sono veramente importanti per noi. Pensiero all'Inter? Dopo una sconfitta così pesante, volevamo dare il massimo, ognuno di noi voleva farlo. Ci siamo riusciti alla fine e questa è la cosa più importante. E ora obbiamo pensare già all'Atalanta".

