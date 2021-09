Lazio, Milinkovic fa 250 contro il Milan: e ai rossoneri non ha mai segnato

RASSEGNA STAMPA - Conclusa la sosta delle nazionali è tempo di tornare a pensare alla Serie A. Ad attendere la Lazio di Sarri ci sarà il primo test contro una big. Domenica infatti, ore 18, i biancocelesti faranno visita al Milan. A San Siro sarà una gara speciale soprattutto per Milinkovic che taglierà il traguardo delle 250 presenze ufficiali con l'aquila sul petto. Il Sergente, che ha segnato anche con la nazionale Serba con un bel colpo di testa ai danni dell'Irlanda, cercherà di festeggiare al meglio la cifra tonda, magari con un'altra rete. Il numero 21, per altro, non ha mai segnato ai rossoneri. Il Milan e l'Udinese sono le uniche due squadre a cui Sergej non ha mai fatto male. Di questo gruppo fanno parte anche Venezia e Salernitana che però non ha mai affrontato. Alla 'Scala del Calcio' Sarri e la Lazio cercheranno il grande colpo, il Sergente,come sempre, è schierato in prima linea.