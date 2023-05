Lazio, nessuno in Serie A come Sarri: 150 vittorie e una carriera di squadre formidabili

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

Soddisfazioni e traguardi. Due semplici parole per spiegare la carriera di Maurizio Sarri, dal traguardo Serie A per l'Empoli allo scudetto con la Juve, da un Napoli strabiliante ad una Lazio solida e plasmata a sua immagine e somiglianza. Come ricorda la rassegna di Radiosei, il tecnico biancoceleste, con quella contro il Sassuolo, ha toccato quota 150 vittorie in Serie A, a distanza di quell'Empoli - Palermo del 2014 che diede il via a questa lunga scia di trionfi. Il destino ha voluto che, come allora, in campo ai suoi ordini ci sono oggi Vecino e Hysaj.

Maurizio Sarri è l'allenatore più veloce della Serie A a raggiungere il traguardo di 150 vittorie nella massima serie italiana: ci ha messo 7 campionati e 261 partite. Quota 150 è stata toccata anche da Simone Inaghi e Ancelotti ma con 266 sfide. Non solo vittorie, analizzando la sua carriera sulle panchine italiane ci si rende conto che è un continuo crescendo: promozione dell'Empoli, scudetto con la Juve, Napoli due volte secondo e un terzo posto, quinto posto con la Lazio e ora al secondo con 8 punti in più dello scorso anno. Per la quinta volta in 7 stagioni poi, potrebbe finire tra le prime 3 forze del campionato.