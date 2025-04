Lazio, Noslin e Tchaouna tra errori e interrogativi: futuro in bilico

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - L’eliminazione di giovedì sera brucia e brucerà ancora. Non si tratta solo dell’uscita da una competizione europea, ma di come è arrivata. Nel mirino ci sono i rigori e le scelte sui rigoristi: a distanza di meno di 48 ore, ci sono ancora tanti dubbi. Perché sono andati dal dischetto Noslin e Tchaouna? Specialmente l’olandese, come fa sapere Il Messaggero, non ha mai segnato un rigore in carriera.

Noslin ne aveva calciato solo uno tra i professionisti, al Fortuna Sittard nel 2023: se lo era guadagnato contro l’Ajax, ma poi lo aveva sparato direttamente in curva, con l’Eredivisie che lo aveva eletto errore dell’anno. Lo stesso attaccante lo aveva ammesso nella conferenza stampa di presentazione a luglio: “È una mia debolezza, non mi sento sicuro”. Noslin ha giocato nei vari ruoli d’attacco con Baroni sperando di trovare la quadra, ma così non è stato e ha regalato appena 2 gol in Serie A. Troppo pochi per un classe ’99 che è costato più di attaccanti come Immobile, Lucca, Kean, Lookman e tanti altri.

Discorso simile per Tchaouna. L’ex Salernitana ha giocato nei quattro ruoli offensivi, ma è apparso sempre demotivato e non all’altezza. L’allenatore li ha elogiati pubblicamente dopo gli errori tentato di deresponsabilizzarli, ma la verità è che a luglio verrà valutato il loro futuro e non è da escludere una separazione precoce.