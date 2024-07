Lazio, parla l'ag. di Zaccagni: "Lo stanno valorizzando". E sul capitano...

RASSEGNA STAMPA - Mattia Zaccagni si è preso la Lazio. Dopo le ultime illustri cessioni è diventato leader assoluto dei biancocelesti e senza dubbio l'uomo più pericoloso della squadra. Anche per questo ha scelto la maglia numero 10, lasciata libera da Luis Alberto. Ai taccuini de Il Corriere della Sera il suo agente Mario GIuffredi ha espresso il suo pensiero sul ruolo del suo assistito all'interno della rosa, soffermandosi anche sulla tanto discussa fascia di capitano. Questo è ciò che ha detto: "La Lazio lo sta valorizzando, ne siamo felici. Non so se diventerà capitano, ma il club sta mantenendo le promesse, dimostrando con i fatti di puntare molto su Mattia".