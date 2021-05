Lazio - Parma, le pagelle dei quotidiani: Muriqi spreca, Immobile risolve. Super Strakosha

La Lazio soffre, rischia di perderla, ma alla fine a tempo praticamente scaduto agguanta una vittoria ormai quasi insperata. Contro il Parma è Immobile a risolverla nella "zona Caicedo", con una zampata vincente al 94' che regala tre punti fondamentali per continuare ad alimentare il sogno Champions. Non può che essere il bomber partenopeo l'uomo copertina del match ma anche Strakosha, tornato a difendere la porta biancoceleste, è risultato decisivo con un paio di parate eccellenti. Male Muriqi, schierato dal primo minuto ma mai incisivo nonostante qualche occasione per poter far male. Di seguito le pagelle dei principali quotidiani.

CORRIERE DELLO SPORT - Strakosha 7,5; Patric 6,5 (78' Caicedo 6), Acerbi 6,5, Radu 6 (56' Luiz Felipe 6); Lazzari 6,5, Parolo 6 (72' Akpa-Akpro 6), Cataldi 5 (56' Escalante 5,5), Luis Alberto 5,5, Fares 5; Immobile 7,5, Muriqi 5 (56' Correa 5,5). All.: Inzaghi 6.

GAZZETTA DELLO SPORT - Strakosha 7; Patric 6 (78' Caicedo 6,5), Acerbi 6, Radu 6 (56' Luiz Felipe 6); Lazzari 6,5, Parolo 6 (72' Akpa-Akpro 5), Cataldi 5,5 (56' Escalante 5,5), Luis Alberto 5, Fares 5; Immobile 7, Muriqi 4 (56' Correa 5,5). All.: Inzaghi 6.

LEGGO - Strakosha 7; Patric 6 (78' Caicedo 5), Acerbi 6, Radu 6 (56' Luiz Felipe 6); Lazzari 6, Parolo 5 (72' Akpa-Akpro 5,5), Cataldi 5 (56' Escalante 5), Luis Alberto 5, Fares 5; Immobile 7, Muriqi 4 (56' Correa 5). All.: Inzaghi 5,5.

