Lazio - Porto, Baroni a Sky: "Ho chiesto personalità ai ragazzi". E su Guendouzi...

© foto di www.imagephotoagency.it

Nel pre gara di Lazio - Porto, ai microfoni di Sky Sport, Marco Baroni ha raccontato le sue sensazioni sulla partita e come sta vivenfo questo momento di grande positività della sua squadra. Le parole del tecnico biancoceleste: "Ho detto ai ragazzi che arrivano queste partite, dietro c’è un percorso e devono andare in campo con personalità. Queste gare e queste competizioni richiedono questo. Sono certo che non sbaglieremo la prestazione. Guendouzi? È il nostro leader emotivo della squadra, ha grande mobilità è presente in tutte le azioni anche nella fase difensiva. Ha questo modo di impattare nella partita importante, lo sanno tutti e in particolare lui. Ha un percorso di spessore internazionale, si è calato nel ruolo dentro la squadra dal punto di vista della richiesta che gli stiamo facendo e devo dire che ci sta dando un grande contributo”.

“Come sto vivendo questo momento? Sapevo di avere questa chance importante, dal primo giorno e dal primo minuto ho iniziato a viverla con la squadra. Ho trasmesso con chiarezza quella che era la nostra proposta e la squadra, anche se siamo all’inizio, sta cercando sempre questa crescita e oggi che è veramente difficile con un avversario di livello che ha qualità e verticalità. Quando ho parlato di prestazione ho detto che voglio vedere la gioia di affrontare una gara così proprio per come ci arriviamo?"

