Lazio, prosegue la campagna abbonamenti: il dato aggiornato

RASSEGNA STAMPA - La prima di campionato si avvicina. Tra poco più di una settimana la Lazio di Maurizio Sarri ospiterà all'Olimpico il Bologna per iniziare la nuova stagione. La risposta del popolo biancoceleste è stata importante e la campagna abbonamenti procede spedita. C'è tempo fino a lunedì 8 agosto alle 19 per sottoscrivere la tessera. Come sottolinea l'edizione odierna de Il Messaggero, il dato aggiornato conta 21200 tessere staccate. Superato il dato di 21.160 fatto registrare nel 2011. A tre giorni dalla chiusura della campagna i 23.173 del 2013 non sono un miraggio.