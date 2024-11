Lazio, quando torna Tavares? Il punto della situazione sul portoghese

Fonte: Lalaziosiamono.it

RASSEGNA STAMPA - Tra Parma e Napoli. Il rientro di Nuno Tavares - riporta Corriere dello Sport - è in bilico tra questi due appuntamenti. Il portoghese sta lavorando ogni giorno per recuperare e rimettersi a disposizione dell'allenatore il prima possibile dopo l'infortunio rimediato con la Nazionale. Come spiegato nel comunicato diffuso dalla Lazio, il terzino ha riportato "una lesione muscolare di basso grado a carico del semimembranoso della coscia sinistra". Uno stop che bloccherà, nelle prossime parte, il miglior assist-man d'Europa (ne ha serviti otto fino a questo momento, nessuno come lui). Sicuramente non ci sarà contro Bologna e Ludogorets, ma proverà a tornare in tempo per la quattordicesima giornata di Serie A contro il Parma. Nel caso in cui non dovesse farcela, e con lui non si vuole rischiare più del dovuto, allora il rientro slitterebbe alla sfida contro il Napoli di Coppa Italia (5 dicembre) o, al più tardi, in quella seguente in campionato, sempre contro gli azzurri.

