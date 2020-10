Lazio, Radu fuori dalla lista Serie A: ecco il motivo. E Bastos...

Facciamo chiarezza. La Lazio ha reso note le liste dei giocatori per il campionato e per la Champions League e un'esclusione ha fatto scalpore: quella di Stefan Radu. Non è ovviamente una bocciatura per il difensore, ma più una necessità. L'infortunio subìto contro l'Inter costringerà il romeno a un lungo stop e, per questo motivo, non è stato per ora inserito nella lista del campionato in cui compare Vavro. Il ko gli farà saltare le prossime gare, ma il numero 26 dovrebbe tornare per le ultime giornate della fase a gironi di Champions League. Radu è quindi presente nella lista Uefa che non può essere modificata al contrario di quella del campionato. La Serie A, infatti, permette a ogni club di operare due sostituzioni, contemporaneamente, una sola volta da qui a gennaio. In sintesi quindi Radu dovrebbe essere inserito, insieme a Lulic, entro gennaio appena i due veterani avranno recuperato dai rispettivi infortuni.

BASTOS - Quella di Bastos invece non è un'esclusione in quanto la Lazio ha cercato di piazzare il difensore fino all'ultimo giorno di mercato, e spera di cederlo nei paesi in cui il mercato è ancora aperto (in Qatar chiude il 25 ottobre). Per questo motivo l'angolano non è mai stato in lizza per un posto. L'unico ballottaggio era quello tra Vavro e Djavan Anderson ma, visto l'infortunio di Radu, sono rientrati entrambi nella lista del campionato e saranno a disposizione di Inzaghi.

Calciomercato, l'agente di Alderete: "La Lazio ha provato ad acquistarlo fino all'ultimo giorno"

Juventus - Napoli, il comunicato del Codacons: "Azioni legali in caso di sconfitta a tavolino"

TORNA ALLA HOMEPAGE

Pubblicato il 6 ottobre 2020