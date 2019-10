Lazio - Rennes, Milinkovic: "Importante vincere anche se non si gioca bene"

La Lazio ribalta il Rennes e ottiene i primi tre punti stagionali in Europa League. Il match termina 2-1 in favore dei biancocelesti che vanno sotto nel primo tempo e che rimontano nella ripresa grazie ai gol di Milinkovic e Immobile. Al termine della partita interviene ai microfoni si Sky Sport proprio il centrocampista serbo: "Non l'ho cambiata io la partita, ma tutta la squadra. Il primo tempo non è andato come speravamo, ma l'importante è che abbiamo vinto e che possiamo pensare serenamente alla gara col Celtic. Sicuramente è importante riuscire a vincere anche quando non si gioca benissimo. Ora dobbiamo andare a Bologna a vincere. Io mi sento bene, ho fatto una buona preparazione".