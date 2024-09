Lazio, riapre la campagna abbonamenti: tutti i dettagli

Fonte: sslazio.it



© foto di www.imagephotoagency.it

La Lazio ha comunicato la riapertura della campagna abbonamenti per la stagione 2024/25. La nuova fase avrà inizio domani, martedì 3 settembre, alle ore 16 e terminerà domenica 8 settembre alle ore 23:59. Questa la nota ufficiale del club: "La S.S. Lazio comunica la riapertura della campagna abbonamenti "One Faith, One Passion" dalle ore 16:00 di domani, martedì 3 settembre, fino alle ore 23:59 di domenica 8 settembre. Il numero delle tessere sottoscritte finora dai tifosi biancocelesti ha superato quota 27.000".