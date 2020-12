Lazio, riparti dalla Champions: biancocelesti chiamati al riscatto contro il Dortmund

Vuole ripartire subito la Lazio dopo il tonfo all'Olimpico contro l'Udinese. L'occasione per far bene è ghiotta ed è servita agli uomini di Inzaghi su un piatto d'argento. Domani, infatti, c'è la Champions League e i capitolini voleranno in Germania per affrontare il Borussia Dortmund al Signal Iduna Park. Haaland e compagni comandano il girone F con 9 punti mentre i biancocelesti inseguono al secondo posto a quota 8. Inzaghi, come riporta la rassegna stampa di Radiosei, ha predicato calma dopo la brutta sconfitta di due giorni fa nonostante fosse infuriato con i propri ragazzi.

IL PRECEDENTE - Non è la prima volta che la Lazio si trova in una situazione simile. Prima del match di andata contro i tedeschi, l'esordio in Champions dopo 13 lunghi anni, c'era stata la debacle di Genova contro la Sampdoria. Un netto 3-0 rifilato dai blucerchiati che aveva generato più di qualche preoccupazione in vista di quell'appuntamento così importante. Gli stimoli e la voglia di far bene però in quel caso hanno consentito ai biancocelesti di sfoderare una prestazione eccellente e di battere la squadra di Favre 3-1. La speranza è che domani venga recitato lo stesso copione in tutto e per tutto.