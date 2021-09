Lazio - Roma, Milinkovic punta il derby: un tabù da sfatare per Sergej

RASSEGNA STAMPA - Ore, questione di ore. Sembrava non arrivare più ma adesso è prossimo ad aprire i battenti. Ecco il derby, la Lazio alle 18:00 sfiderà la Roma di Mourinho. Quanta rivalità si respira nell'aria. All'Olimpico andrà in scena uno dei match più attesi dell'anno al quale i tifosi della Capitale sono personalmente e moralmente legati. Non appena si sente parlare di derby, il popolo laziale ricollega tale evento alla finale di Coppa Italia, 26 maggio 2013. Data storica e forse inimitabile. Adesso però, si guarda al presente e la Lazio dovrà mettere qualità e carattere in campo per poter migliorare le scorse prestazioni. Uno degli uomini che vuole riscattarsi quest'oggi e prendersi un ruolo protagonista nella stracittadina è Sergej Milinkovic. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, alla Roma ha segnato solo due volte, nella doppia semifinale di Coppa Italia del 2017, mai in campionato. Nei 12 precedenti con il Sergente in campo sono arrivate: quattro vittorie, tre pareggi e cinque sconfitte. Milinkovic vuole reagire e rialzarsi, e chissà che questa sera riuscirà a diventare l'uomo protagonista del match.

