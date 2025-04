Lazio-Roma | Tensione pre derby: scontri con la Polizia a Ponte Milvio - F&V

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Avvicinamento al derby a dir poco movimentato in zona Ponte Milvio. I tifosi della Roma, da Piazza Mancini, hanno cercato di dirigersi verso il punto di incontro dei laziali: la Polizia è intervenuta per far indietreggiare le due fazioni. È seguito poi lancio di oggetti verso le forze dell'ordine che hanno risposto con lacrimogeni e idranti. Anche un gruppo di tifosi laziali avrebbe tentato di spostarsi verso l'area destinata ai romanisti dalle parti dell'Obelisco.

