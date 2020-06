Lazio, si lavora sul rinnovo di Inzaghi: la società vuole blindarlo

La ripresa del campionato è ormai alle porte. Dopo l'assaggio di ieri in Coppa Italia, l'Italia è pronta a ripartire con lo sport più amato di sempre: il calcio. E in casa Lazio quindi non si può perdere tempo. Il presidente Lotito deve prendere alcune decisioni, soprattutto in merito a due argomenti: il rinnovo di Inzaghi e i patti da sottoscrivere con la squadra relativi ai premi collettivi (Champions e Scudetto).

IL RINNOVO DI INZAGHI: Il contratto dell'allenatore scade nel 2021, non c'è quindi urgenza di chiudere l'accordo nei prossimi giorni. C'è invece la volontà da parte della società di blindarlo: un anno fa (quando firmò l'ultimo rinnovo), come oggi, la Lazio vuole tenersi stretta il suo Simone Inzaghi. I rapporti tra mister e presidenti sono ottimi, l'incontro servirà solo per definire la nuova scadenza e l'ingaggio (attualmente percepisce 2 milioni più bonus). Un anno fa Inzaghi decise di firmare per il prolungamento di un solo anno, Lotito gli propose un triennale e forse lo rifarà anche quest'anno. Probabile che l'offerta si possa avvicinare ai 3 milioni: Simone, al di la dello Scudetto, merita un grande riconoscimento.