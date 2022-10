Lazio - Spezia, l’Olimpico pronto a emozionarsi: è il Maestrelli-day

RASSEGNA STAMPA - Giornata significativa quella di oggi per la Lazio e la sua gente, al di là della partita, importantissima per raggiungere gli obiettivi prefissati. Un Olimpico gremito si prepara a ricordare e rendere omaggio a una colonna della sua storia, un simbolo di fede e di passione. Così come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, nel pre gara sarà inaugurata la Curva Maestrelli. Lo aveva annunciato la società nei giorni precedenti, oggi avverrà il taglio del nastro per mano del presidente Lotito che segnerà l’intitolazione del settore a un personaggio che ha fatto grande la Lazio. Un’immagine di Tommaso Maestrelli sarà esposta sugli spalti, suo figlio Massimo riceverà una targa commemorativa. Un passaggio del testimone, di padre in figlio. Sarà un momento di grande emozione, da brividi per i quasi quarantamila spettatori che avranno la fortuna di viverlo direttamente dallo Stadio e accompagnare Alan Donati mentre intonerà l’inno “Sò già dù ore”.

LE ALTRE INIZIATIVE - Quella di Maestrelli non sarà la sola iniziativa. In Tribuna d’Onore sarà possibile ammirare le casacche che hanno fatto la storia del club e alcuni tra coloro che hanno sottoscritto l’abbonamento in questo settore, potranno guardare il riscaldamento direttamente da bordo campo. Proseguirà in Tribuna Tevere la consegna delle maglie per gli abbonati del settore Laterale. Saranno protagoniste di oggi la SS Lazio Bridge e la SS Lazio Calcio a 8 che, insieme ad alcuni ragazzi disabili membri del Lazio Club Campidoglio, sono state invitate per assistere alla gara. Infine, sarà esposto uno striscione per la rivendicazione dello Scudetto del 1915.

