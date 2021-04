Lazio - Spezia, Leiva: "Tre punti importantissimi, dedicati a Daniel. Vogliamo la Champions"

Vittoria con dedica a Daniel Guerini, quella della Lazio oggi contro lo Spezia. I biancocelesti sono riusciti a conquistare i tre punti, fondamentali per la classifica e la corsa al quarto posto. Lucas Leiva, intervenuto a Lazio Style Radio, ha commentato la gara: "Vorrei fare i complimenti allo Spezia che ci ha messo in difficoltà. Gli abbiamo concesso poco, ma abbiamo anche sbagliato tanto. Per noi sono importantissimi questi tre punti, anche se rimaniamo ancora distanti dalla zona Champions. Abbiamo dato quel qualcosa in più, tutto quello che avevamo. La vittoria è stata meritata ed è stato importante. Era difficile visto le partenze per le varie nazionali. Settimana prossima affronteremo una squadra forte e sarà difficile, ma potremo riposare questi giorni. Rigore? Ero in panchina, non ho visto bene, ma se lo hanno dato c'era. Il braccio di Acerbi è una situazione differente".

VITTORIA CON DEDICA - "Sono stato al funerale, vittoria certamente per lui e la sua famiglia. Ho visto i suoi familiari e gli amici, non ho parole. Dio benedica le loro famiglie e che Daniel riposi in pace".

CONDIZIONE FISICA - "Io mi sento bene, sono uscito qualche partita, ma perché la rosa è forte e il mister fa delle scelte che vanno accettate per il bene del gruppo. Non ho più avuto infortuni, mi sento bene e darò il massimo per raggiungere l'obiettivo. Vogliamo vincere queste ultime 10 partite".