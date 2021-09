Lazio, squalifica di Sarri: respinto il ricorso del club

"La Prima Sezione della Corte Sportiva D’Appello Nazionale presieduta da Carmine Volpe ha respinto il reclamo della Lazio avverso la sanzione della squalifica per 2 giornate inflitta dal Giudice Sportivo a Maurizio Sarri dopo l’espulsione rimediata in occasione di Milan-Lazio, match disputato lo scorso 12 settembre e valido per la 3ªgiornata del campionato di Serie A". Si legge così sul sito ufficiale della Figc, dove è stato appena pubblicato il verdetto del ricorso fatto dalla Lazio dopo la squalifica per due giornate inflitta all'allenatore biancoceleste.

ANCORA ASSENTE - Sarri, dunque, non potrà sedere in panchina neanche in occasione della sfida contro il Torino di giovedì 23 settembre. Così prosegue il comunicato: "Il tecnico era stato sanzionato per avere "al termine della gara, sul terreno di gioco, cercato uno scontro verbale con un calciatore della squadra avversaria, assumendo un atteggiamento intimidatorio e inveendo contro il medesimo con parole minacciose (prima giornata); nonché successivamente al provvedimento di espulsione, per avere, nel tunnel che adduce agli spogliatoi, contestato la decisione arbitrale proferendo espressioni blasfeme (seconda giornata)".

