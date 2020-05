Lazio, Strakosha: "Sto bene, le persone parlano troppo. Rashica? Lo prenderei"

LAZIO, STRAKOSHA - Si è parlato molto di lui negli ultimi giorni, come possibile calciatore positivo al Covid in Serie A. Ma in difesa di Thomas Strakosha e della verità, sono arrivate le smentite prima del fratello del portiere della Lazio e poi di Ivo Pulcini, medico sociale biancoceleste. Adesso, si aggiungo le parole più importanti, quelle di Strakosha, che e ai microfoni della trasmissione albanese Fanzone, come riporta la rassegna stampa di Radiosei, ha precisato: "Sto bene grazie a Dio, a volte le persone parlano troppo, ma non è giusto farlo quando si tratta di salute. Il mio avvocato si sta occupando della cosa. Io mi alleno normalmente”.

SOGNO SCUDETTO - Il portierone è stato lontano dai campi per un problema al quinto metatarso del piede, risultando negativo a ben due tamponi, e pochi giorni fa, era già intervenuto su Lazio Style Radio, ribadendo la sua voglia di continuare a lottare per vincere il campionato. Ora in patri rafforza il concetto: "Speriamo di diventare campioni d'Italia, ci stiamo allenando per questo, e siamo vicini alla Juventus in classifica. Sarà difficile per tutti riprendere e giocare ogni tre giorni. Non sarà un campionato nuovo, ma vedremo qualcosa di diverso. Non vogliamo essere arroganti, e dire di essere più forti della Juve". Poi una scommessa: "Tagliarmi i capelli in caso di vittoria? Non so, preferirei vedere la gioia della mia famiglia, sarebbe la cosa più bella vederli felici per me. Mio padre sarebbe disposto a salire su un elicottero per guardare la partita, mentre mia mamma avrebbe paura". Su Rashica, nome che è girato in ottica Lazio: "È un ottimo giocatore, anche come uomo. Se venisse qui, ci darebbe una grande mano. Sul campo sa sempre cosa fare".

