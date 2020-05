Lazio, Pulcini: "Strakosha ha il Covid? Falso, se ha qualcosa mi dimetto"

Hanno fatto discutere e parlare le dichiarazioni dell'ex calciatore Brambati, che in un'intervista ha affermato che il portiere della Lazio Thomas Strakosha sarebbe risultato positivo al Covid. Dichiarazioni infondate smentite prima dal fratello dell'estremo difensore, poi dal medico sociale biancoceleste Ivo Pulcini, intervenuto ai microfoni di Radio Radio: "Strakosha è perfetto come tutti gli altri. Ha il Covid? Non lo devo giurare, mandate qualcuno a sorpresa. Mi dimetto subito se ha qualcosa, le fake news non fanno parte delle persone serie. Mandate qualcuno della Figc. Una persona che dice certe cose senza documentazione e inventandole, è assurdo". Poi prosegue: "Il sovraccarico di impegni è motivo di preoccupazione, ma sappiamo come affrontarlo. Prima cosa importante è idratarsi, poi riscaldamento, stretching e intensità graduale con carichi crescenti. Giocare alle 16.30 è un problema, dobbiamo fare i conti con la disidratazione. Ma noi siamo preparatissimi, non abbiamo paura di niente".

