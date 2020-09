Lazio, Tare conferma: "Acerbi rinnoverà nei prossimi giorni"

Francesco Acerbi rinnoverà il suo contratto con la Lazio, l'accordo c'è, va solo formalizzato. Ve lo avevamo raccontato due giorni fa, le nubi che s'erano addensate dopo le dichiarazioni del difensore dal ritiro della nazionale si sono diradate in fretta. Federico Pastorello, agente di Ace, piombato a Roma per incontrare Lotito e Tare ha lavorato per ricucire lo strappo, la volontà di entrambe le parti era quella di andare avanti insieme e così sarà, spegnendo sul nascere le voci su possibili inserimenti di Inter e Napoli. Acerbi firmerà fino al 2025 e gli verrà riconosciuto un adeguamento da 2,3 milioni più bonus. A confermare lo scenario ci pensa proprio il ds Tare che a Sportitalia ha rilasciato una breve ed esplicita dichiarazione: "Il rinnovo arriverà nei prossimi giorni". Nessun dubbio. Quindi. Acerbi e la Lazio continueranno il loro percorso insieme.

Pubblicato il 16 settembre

