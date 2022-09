Lazio - Verona, pagelle dei quotidiani: Immobile e Luis Alberto sugli scudi

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

La Lazio torna alla vittoria in campionato contro l'Hellas Verona e chiude in bellezza una settimana in cui aveva già regolato 4-2 il Feyenoord. Sugli scudi Immobile e Luis Alberto, autori dei due gol che stendono la squadra scaligera: sono loro due e Milinkovic (autore dell'assist a Ciro) a ricevere i voti più alti dai quotidiani. Di seguito le pagelle:

LA GAZZETTA DELLO SPORT - Provedel 6.5; Lazzari 6.5 (23' st Hysaj 5.5), Casale 6.5, Patric 6.5, Marusic 6; Milinkovic 6.5, Marcos Antonio 6 (20' st Vecino 6), Basic 6.5 (10' st Luis Alberto 7); Felipe Anderson 6 (20' st Cancellieri 6.5), Immobile 7, Zaccagni 7. All.: Sarri 5.5.

IL MESSAGGERO - Provedel 6.5; Lazzari 6.5 (23' st Hysaj 5.5), Casale 6.5, Patric 7, Marusic 6; Milinkovic 7, Marcos Antonio 6 (20' st Vecino 6.5), Basic 6 (10' st Luis Alberto 7); Felipe Anderson 6 (20' st Cancellieri 6), Immobile 7, Zaccagni 6.5. All.: Sarri 7.

IL CORRIERE DELLA SERA - Provedel 6.5; Lazzari 6.5 (Hysaj 5.5 30' st), Patric 6, Casale 6, Marusic 6; Milinkovic Savic 6, Marcos Antonio 5.5 (Vecino 6 20' st), Basic 6.5 (Luis Alberto 6.5 9' st); Felipe Anderson 5.5 (Cancellieri 6 20' st), Immobile 7.5, Zaccagni 6.5. All.: Sarri 6.5.

LA STAMPA - Provedel 6.5; Lazzari 6.5 (23' st Hysaj 6), Casale 6, Patric 6, Marusic 6; Milinkovic 6.5, Marcos Antonio 6 (20' st Vecino 6), Basic 6 (10' st Luis Alberto 7); Felipe Anderson 6 (20' st Cancellieri 6.5), Immobile 7, Zaccagni 6. All.: Sarri 5.

LIBERO - Provedel 6.5; Lazzari 6.5 (31' st Hysaj sv), Patric 6.5, Casale 6.5, Marusic 6; Milinkovic-Savic 6.5, Marcos Antonio 6 (20' st Vecino 6), Basic 6 (10' st Luis Alberto 7); Felipe Anderson 6.5 (20' st Cancellieri 6.5), Immobile 6.5, Zaccagni 6.5. All. Sarri.

LA NAZIONE - Provedel 6; Lazzari 6.5 (31' st Hysaj sv), Patric 6, Casale 6, Marusic; Basic 6.5 (10' st Luis Alberto 7), Marcos Antonio 5.5 (20' st Vecino 6), Milinkovic-Savic 6.5; Felipe Anderson 6.5 (20' st Cancellieri 6.5), Immobile 7.5, Zaccagni 6. All. Sarri 6.

IL GIORNO - Provedel 6; Lazzari 6.5 (31' st Hysaj sv), Patric 6, Casale 6, Marusic; Basic 6.5 (10' st Luis Alberto 7), Marcos Antonio 5.5 (20' st Vecino 6), Milinkovic-Savic 6.5; Felipe Anderson 6.5 (20' st Cancellieri 6.5), Immobile 7.5, Zaccagni 6. All: Sarri 6.

IL RESTO DEL CARLINO - Provedel 6; Lazzari 6.5 (31' st Hysaj sv), Patric 6, Casale 6, Marusic; Basic 6.5 (10' st Luis Alberto 7), Marcos Antonio 5.5 (20' st Vecino 6), Milinkovic-Savic 6.5; Felipe Anderson 6.5 (20' st Cancellieri 6.5), Immobile 7.5, Zaccagni 6. All. Sarri 6.

IL GAZZETTINO - Provedel 6.5; Lazzari 6.5 (23' st Hysaj 5.5), Casale 6.5, Patric 7, Marusic 6; Milinkovic 7, Marcos Antonio 6 (20' st Vecino 6.5), Basic 6 (10' st Luis Alberto 7); Felipe Anderson 6 (20' st Cancellieri 6), Immobile 7, Zaccagni 6.5. All.: Sarri 7.

L'ARENA - Provedel 6.5; Lazzari 6.5 (31' st Hysaj sv), Patric 6, Casale 6, Marusic 6; Basic 6.5 (10' st Luis Alberto 7), Marcos Antonio 5.5 (20' st Vecino 6), Milinkovic-Savic 6.5; Felipe Anderson 6.5 (20' st Cancellieri 6.5), Immobile 7.5, Zaccagni 6. All.: Sarri 6.