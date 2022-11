Luka Romero, la Lazio lo blinda: entro fine mese la firma sul rinnovo

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - Il niño maravilla della Lazio di nome fa Luka Romero. È chiamato piccolo Messi per le sembianze da Pulce. Il popolo biancoceleste è eccitato all'idea di crescere un fenomeno in casa, mentre lui, il classe 2004 andato in gol contro il Monza, non ne sa nulla di cosa voglia dire essere Messi, né vuole farsi schiacciare da un accostamento esagerato, che non comprende. "Mi fa piacere, ma dà anche fastidio, c’è un solo Messi, io voglio farmi un nome nel calcio come Luka Romero", ha ripetuto a più riprese nel corso della sua carriera. Il paragone dà ancora più fastidio a Sarri, impegnato a spegnere le luci: "Lasciatelo crescere in pace, lontano dai riflettori". E la Lazio è pronta a blindarlo, a metterlo in cassaforte con un rinnovo fino al 2026. Preso a zero dal Maiorca, non aveva un contratto professionistico. Lo volevano big e top club, ma il ds Tare ha fatto colpo offrendogli un progetto, non solo un percorso. Luka compirà 18 anni il prossimo 18 novembre. E, come riporta la rassegna stampa di Radiosei, firmerà per quattro anni entro fine mese. Il contratto sarà depositato a gennaio. Varrà 800 mila euro a stagione, sarà a salire. È stato il più giovane esordiente della Liga, da domenica è il più giovane argentino ad aver segnato in Serie A. E ora vuole ritagliarsi uno spazio importante nella Lazio: il rinnovo è il primo passo.

