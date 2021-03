Lulic: "Orgoglioso di essere il capitano della Lazio. Bayern? Con i tifosi allo stadio..."

LULIC ALLA SRF - Dopo le dichiarazioni a caldo di ieri sera, Senad Lulic è tornato a parlare oggi pomeriggio. Lo ha fatto in collegamento Skype con la SRF, acronimo di Schweizer Radio und Fernsehen, la tv pubblica della Svizzera tedesca. Il centrocampista bosniaco ha fatto il riassunto della sua carriera in una settimana particolare che lo ha visto esordire anche in Champions League nella sconfitta all'Olimpico contro il Bayern Monaco. Ecco le sue parole:

ESORDIO IN CHAMPIONS - "Bayern Monaco? Una gara particolare, ma non ero nervoso. E' stato un sogno che si è realizzato, ogni giocatore sogna di giocare un giorno in Champions. Sono molto contento di esserci riuscito anche se ho dovuto aspettare fino ai 35 anni (ride, ndr). Peccato solo che una gara così storica si sia giocata senza i nostri tifosi, questo è il mio rammarico più grande. Il ricordo, nonostante il risultato, rimane comunque bellissimo e mi accompagnerà per sempre".

CARRIERA - "Ho fatto i primi passi al Coira nel Canton Grigioni, poi al Bellinzona e allo Young Boys sono cresciuto. Devo tantissimo a Petkovic che mi ha formato prima in Svizzera e poi alla Lazio e con cui nel 2013 ho vinto la Coppa Italia. In generale devo ringraziare tutti gli allenatori che ho avuto perché ognuno di loro mi ha dato qualcosa. Ovviamente ci vuole anche fortuna perché senza di essa non si va da nessuna parte. Da sola non basta perché per arrivare a un certo livello servono delle qualità. Io dalla mia posso dire di avercela sempre messa tutta. Grinta e la voglia di arrivare mi hanno sempre spinto a fare qualcosa in più e mi hanno portato fino a dove sono ora. Sono molto orgoglioso del mio percorso che mi ha portato a essere il capitano della Lazio".

SERIE A - "Il campionato è molto più equilibrato rispetto agli ultimi anni. La Juventus resta la favorita, ma tutte possono dire la loro. Anche noi ci siamo rinforzati e siamo competitivi. Sarà tutto in discussione e in equilibrio fino alla fine"

Pubblicato il 28/02