Marsiglia - Lazio, trasferta vietata ai tifosi biancocelesti: il comunicato

La decisione era nell'aria ma adesso è arrivata l'ufficialità. I tifosi della Lazio non potranno volare a Marsiglia in vista del match di Europa League in programma giovedì alle 21:00. Così come è stata vietata la trasferta ai tifosi francesi per il match dell'Olimpico lo stesso è stato deciso dalla città francese e dal ministro degli Interni Gerald Darmanin. "Viaggi individuali o di gruppo, con qualsiasi mezzo, per valichi autostradali, porti e aeroporti francesi, sono vietati ai tifosi della Lazio o chi si comporta come tale. Il comportamento violento di alcuni tifosi della Lazio in modo ricorrente intorno agli stadi e nei centri cittadini dei luoghi di ritrovo nonché la ripetuta interpretazione di canti e saluti fascisti", questo il testo dell'ordinanza.

