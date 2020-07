MOVIOLA - Lazio - Milan, normale amministrazione per Calvarese. E sul rigore di Radu...

Serata tranquilla per Gianpaolo Calvarese della sezione di Teramo che dirige senza particolari patemi d'animo la sfida dell'Olimpico. Il fischietto non punisce abbastanza la perdita di tempo ospite. L’episodio più contestato, il rigore assegnato al Milan, con il regolamento attuale è netto. Discutibile il fatto che Radu sia spalle al pallone, ma il tocco di mano c’è. Mancano almeno un paio di gialli ai rossoneri (Bonaventura e Romagnoli), ma per il resto poco altro da obiettare.

Ecco la moviola minuto per minuto:

PRIMO TEMPO

14’ – Manca un giallo su Bonaventura. Il centrocampista del Milan si attacca alla maglia di Radu che lo aveva superato di netto. L’arbitro fischia il fallo, ma non ammonisce (come avrebbe dovuto) il rossonero

15’ – Punizione invertita, Milinkovic salta su Kessie che fa ponte, il direttore di gara fischia punizione per il Milan tra le proteste biancocelesti.

32’ – Gol annullato al Milan. Ibrahimovic batte Strakosha, ma lo svedese era partito nettamente in posizione di fuorigioco

34’ – Calcio di rigore per il Milan: cross di Conti e fallo di mano fischiato a Radu. Il difensore romeno ha il braccio sinistro attaccato al corpo, ma tocca la palla con la mano destra che è leggermente larga. Rigore fiscale a termine di regolamento, ma al limite perché Radu è girato di schiena

SECONDO TEMPO

53’ – Gol annullato alla Lazio, Lazzari batte Donnarumma ma parte in posizione di fuorigioco. Luis Alberto ha toccato una volta di troppo il pallone e l’esterno aveva scavalcato la retroguardia ospite. Giusta la scelta della terna

59’ – Terzo gol del Milan firmato da Rebic regolare, Patric tiene in gioco l’attaccante rossonero

70’ – Entrata ruvida di Romagnoli su Lukaku, manca il giallo per il capitano ospite

79’ – Ammonito Lukaku per un fallo a metà campo su Saelemaekers

81’ – Paqueta sbraccia su Patric e colpisce lo spagnolo, inevitabile il giallo.