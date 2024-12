MOVIOLA | Lazio - Napoli: promosso Pairetto, sempre più amuleto…

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca

Una delle migliori Lazio in stagione affondano il Napoli capolista in serie A, strappando il pass per i quarti di finale di Coppa Italia. Si conferma la tradizione positiva con Luca Pairetto, al 18º incrocio con i biancocelesti al netto di un bilancio che ora recita ben 13 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte. Direzione nel complesso positiva del fischietto della sezione di Nichelino, nonostante qualche sbavatura nella ripresa. A seguire gli episodi disciplinari più significativi del match.

PRIMO TEMPO

5' - Ngonge frana su Zaccagni in modo molto irruento, solo calcio di punizione per la Lazio: poteva starci anche il giallo per imprudenza.

20’ - Nessun dubbio sul calcio di rigore concesso alla Lazio: Pedro anticipa nettamente Caprile che a sua volta intercetta le gambe dello spagnolo.

26’ - Giallo per Rafa Marin che colpisce il pallone con il braccio prima di ricevere un colpo fortuito da Noslin: proteste dei partenopei, Pairetto evidentemente ha deciso di punire l’infrazione avvenuta per prima.

36’ - In occasione del gol del momentaneo pareggio del Napoli, troppo leggera la pressione di Neres su Tchaouna per essere considerata fallosa.

45’ - Niente recupero prima della pausa.

SECONDO TEMPO

56’ - Ammonito Zaccagni per proteste a seguito di un intervento di Zerbin non sanzionato da Pairetto: l’entrata del terzino azzurro sembrava regolare, decisamente meno però la trattenuta precedente.

80’ - Svarione di Pairetto che concede la rimessa al Napoli in zona d’attacco per Lazio nonostante sia stato Di Lorenzo l’ultimo a toccare la sfera: giallo anche per Hysaj per proteste. Oltre il danno, la beffa.

84’ - Guizzo di Isaksen che prova a ripartire in contropiede, Neres in ritardo lo stende: cartellino anche per l’ex Benfica.

90’ - Concessi 3 minuti di recupero.