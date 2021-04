Napoli - Lazio, la trasferta in casa azzurra è un tabù. Ma l'ultimo scontro Champions...

Regna un discreto equilibrio nei precedenti complessivi tra Lazio e Napoli che hanno ottenuto rispettivamente 49 e 59 vittorie in questa sfida. Diverso il discorso se si prendono in considerazione le gare disputate al San Paolo, oggi Diego Armando Maradona, dove i padroni di casa non perdono con la Lazio da 6 partite consecutive (5 successi e 1 pareggio). L'ultima vittoria dei biancocelesti però, risalente al 31 maggio 2015, fu decisiva per la qualificazione ai preliminari di Champions League proprio a discapito dei partenopei. Un precedente che rende ancora più intrigante il prossimo confronto, fondamentale per la lotta al quarto posto. Di seguito tutte le statistiche.

- Sono 158 i precedenti tra Lazio e Napoli con 49 successi dei biancocelesti e 59 dei partenopei oltre a 50 pareggi. Di questi, 79 si sono giocati in terra partenopea con 37 vittorie dei padroni di casa, 16 dei biancocelesti e 26 pareggi.

- Negli ultimi 11 incontri il Napoli ha vinto ben 8 volte contro la Lazio, perdendo però il match di andata disputato all'Olimpico per 2-0.

- La Lazio, vittoriosa nella gara d’andata (2-0, dicembre 2020), solo tre volte ha vinto entrambe le sfide stagionali contro il Napoli in Serie A: 1935/36, 1936/37 e 1993/94.

- Il Napoli ha vinto tutte le ultime tre gare casalinghe contro la Lazio in Serie A e potrebbe eguagliare la sua miglior serie di successi interni contro i biancocelesti nella competizione: quattro, nel gennaio 1993 e nel maggio 1955.

- Considerando anche la Coppa Italia, la Lazio non hai mai vinto nelle ultime 6 partite disputate in casa del Napoli collezionando 5 sconfitte e 1 pareggio. L'ultima vittoria è il 4-2 della stagione 2014/15 con i gol di Parolo, Candreva, Onazi e Klose che regalò ai biancocelesti la qualificazione ai preliminari di Champions League.

- La Lazio è una delle due squadre (al pari del Bologna) contro cui il Napoli ha segnato più gol in casa nella sua storia in Serie A, 107 reti a entrambe.

- Solo l’Inter (zero) ha perso meno match in Serie A di Lazio e Napoli (uno ciascuna) da inizio marzo ad oggi; solo Inter e Atalanta (sei ciascuna) hanno ottenuto più vittorie di azzurri e biancocelesti nel periodo (cinque).

- La Lazio è reduce da due vittorie in trasferta in campionato senza subire gol: durante la gestione Inzaghi i biancocelesti non hanno mai collezionato tre clean sheet di fila in esterna in Serie A, riuscendoci l’ultima volta nel febbraio 2016, con Stefano Pioli.

- La Lazio non pareggia in Serie A dal 3 gennaio (1-1 v Genoa): da allora 12 successi e tre sconfitte per i biancocelesti.

- La Lazio vanta il miglior attacco nel primo quarto d’ora di gioco in questo campionato (11 reti), parziale in cui il Napoli vanta la miglior difesa (tre gol subiti, come l’Inter).

- Lorenzo Insigne ha realizzato quattro gol nelle sue ultime sei sfide contro la Lazio in Serie A, dopo averne segnato solo uno nelle precedenti otto nel torneo – il capitano del Napoli potrebbe andare a segno in due presenze di fila contro i biancocelesti per la prima volta in campionato.

- Ciro Immobile ha segnato in ciascuna delle sue ultime cinque gare contro il Napoli in Serie A, inclusa quella d’andata vinta dalla Lazio 2-0: l’attaccante napoletano non ha mai trovato la rete per sei presenze di fila contro un’avversaria in Serie A.

- Lorenzo Insigne e Ciro Immobile sono due dei primi cinque giocatori di questo campionato per punti portati alla propria squadra con gol segnati: rispettivamente 12 punti al Napoli con 15 reti e 16 alla Lazio con 16 marcature.

- Nella passata stagione Ciro Immobile ha trovato il 36° gol in campionato, che gli ha permesso di eguagliare il record di Higuain, proprio in casa del Napoli all'ultima giornata.

- Il bomber del confronto è Gonzalo Higuain con 12 reti, seguito da Piola con 9 e Chinaglia con 8.

- Inzaghi e Gattuso si sono incontrati 11 volte con 3 vittorie per il mister della Lazio e 5 per quello del Napoli.

- Contro il Napoli Inzaghi ha ottenuto 7 sconfitte, un pareggio e due vittorie nei 10 precedenti totali. Gattuso invece in 11 precedenti ha collezionato 5 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte.