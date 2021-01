Napoli, rider derubato: il bellissimo gesto di Mohamed Fares

Una bruttissima immagine quella che arriva da Napoli questa sera. Un rider è stato infatti accerchiato, malmenato e derubato da sei malviventi. Il tutto è stato ripreso da un abitante della zona e in pochissimo tempo le immagini hanno fatto il giro del web. I malviventi hanno rubato il motorino all’uomo di 52 anni, padre di famiglia, che stava solo svolgendo il suo lavoro. Solo qualche ora dopo è partita una raccolta fondi il cui obiettivo era raggiungere 5.000€. Le donazioni sono pubbliche e tra le tante spicca quella del biancoceleste Mohamed Fares che avrebbe donato 2.500€, ovvero il valore intero del mezzo rubato. Un gesto bellissimo, e fatto nel totale riserbo, di grande cuore da parte del calciatore della Lazio. Appresa la notizia sui social sono arrivati migliaia di messaggi da parte dei tifosi del Napoli, e non solo, che esaltano il gesto del giocatore: "Avrai sempre il rispetto di noi napoletani", e ancora: "Il popolo napoletano non dimenticherà mai il tuo gesto", "Applausi infiniti per Momo Fares". Sono solo alcuni degli elogi che in queste ore stanno arrivando all'indirizzo dell'algerino. Il bellissimo gesto è stato confermato dall'esterno sinistro ex Spal con una storia sul suo profilo Instagram.

Pubblicato il 04/01 ore 00:33

