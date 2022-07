Nesta: "Lazio, punta in alto". Poi la battuta su Dybala alla Roma...

L'ex capitano biancoceleste parla della prossima stagione e quando gli chiedono se l'argentino potrà far fare il salto di qualità ai giallorossi...

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

RASSEGNA STAMPA - Alessandro Nesta è pronto per la nuova avventura. L'ex difensore è entrato nella squadra degli opinionisti di Prime Video per la Champions League. Un ruolo nuovo per l'ex numero 13 che si dice pronto a non fare sconti. L'ex capitano della Lazio si è raccontato ai microfoni di Elisabetta Esposito su La Gazzetta dello Sport commentando anche il calciomercato e la Serie A che verrà. Immancabile la domanda sul trasferimento di Dybala alla Roma definito un gran colpo. Nesta, però, non ha saputo trattenersi e quando gli hanno chiesto se l'argentino può far fare il salto di qualità ai giallorossi ha risposto di pancia: «Speriamo di no...Beh, io sono lazialissimo e non ipocrita... Di certo la Roma dopo un acquisto così importante deve alzare l'asticella e ambire a un posto in Champions». Non poteva mancare un suo giudizio sulla nuova Lazio: «L'anno scorso ha sofferto il cambio di modulo. Con le idee di Sarri tanti sono diventati non funzionali. Ora stanno sistemando le cose. Hanno mantenuto i big e messo qualche pezzetto, anche loro devono puntare più in alto del passato».