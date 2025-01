PAGELLE Braga-Lazio: Pedro è ovunque. Romagnoli un muro, Pellegrini ancora male

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

MANDAS 6,5: È incolpevole sulla rete del vantaggio del Braga. Poi viene chiamato poco in causa, se non per un paio di prese sicure e un miracolo su Horta che aveva provato a beffarlo in pallonetto. Con i piedi va a intermittenza: o fa lanci visionari o sbaglia clamorosamente. Non ci sono vie di mezzo.

MARUSIC 5,5: Poco sicuro dietro, più propositivo ma non incisivo davanti. Si fa vedere spesso in sovrapprosizione prima dietro Tchaouna e poi dietro Isaksen. Gli manca l'ultimo passaggio decisivo.

GIGOT 6,5: ‘Il solito, grazie’. Qualche intervento duro di troppo, ma alla fine al contrasto non sbaglia mai. Sul gol ha poche colpe. Dà sicurezza al reparto e guida la difesa a testa alta.

ROMAGNOLI 7: Un muro. Preciso in anticipo, raramente sbaglia la scelta: il gol nasce dalla fascia e arriva dalle retrovie, non poteva farci molto. Nel secondo tempo fa un miracolo in scivolata su El Ouazzani. A tratti perfetto.

PELLEGRINI 5,5: Dà continuità in negativo alla prestazione vista contro la Fiorentina, soprattutto a livello difensivo. Sul gol dell'1-0 è da solo e viene messo in mezzo. Nella maggior parte delle azioni del Braga, però, è sempre in ritardo: non si accorge di Horta da solo e lo lascia in gioco perché stremato. In zona offensiva cresce con il passare dei minuti, ma gli manca un po' di precisione per far male.

Dall'87 ZAZZA 6: Fa il suo esordio con la maglia della Lazio.

DELE-BASHIRU 5,5: Tanta corsa ma poco spazio per inserirsi. Anche in uscita qualche errore evitabile. Forse quella zona di campo non è adatta a lui. L'unico squillo arriva da fuori area: il portiere del Braga gli nega un gol bellissimo.

GILA 5,5: Ruolo inedito, si muove da mediano per sopperire alle assenze. Non sfigura poi troppo in fase di impostazione, ma si perde Horta sul gol dell’1-0. Rischia tanto sull'occasione del giallo facendo rimbalzare il pallone. Baroni lo richiama in panchina nel secondo tempo, è esausto.

Dal 70' DIA 6: Si muove dietro Castellanos per tornare al doppio centravanti e aumentare la manovra offensiva della Lazio. Fa battaglia in mezzo al campo e tocca pochi palloni. Si mangia un gol incredibile su assist dell'argentino. Viene fischiato fuorigioco, ma resta qualche dubbio...

TCHAOUNA 5,5: Dà l'impressione di poter fare sempre di più. Ha le qualità e le occasioni per farlo, ma poi si perde. È troppo superficiale quando bisogna incidere, oltre che poco convinto in copertura e sulle seconde palle.

Dal 65' ISAKSEN 6,5: Entra con il piglio giusto. Prima è subito pericoloso con un tiro di destro al volo; poi lascia partire un bel cross su cui Noslin non arriva di poco. Punta sempre l'uomo, è propositivo. Batte bene anche gli angoli. Questo è l'Isaksen che serve alla Lazio.

PEDRO 6,5: Avanti e indietro, è ovunque. Dov’è la novità? Si abbassa spesso a dare una mano per costruire l’azione; poi, quando ha spazio, si lancia in avanti. Su punizione stava per regalare l’ennesima perla della sua stagione europea. Quando esce Gila fa addirittura il mediano, e non sbaglia una lettura. Eroico.

NOSLIN 5,5: Torna sulla fascia e si vede che non è a suo agio. Ci mette troppo a recuperare e ad aiutare Pellegrini sul due contro uno del Braga che porta al gol di Horta. In avanti si fa vedere poco, è sempre impacciato e non sfonda mai. Nel secondo tempo cresce: Hornicek gli nega il gol di testa con una bella parata.

CASTELLANOS 6: Tanto lavoro sporco, come sempre. Lotta tra i due centrali, prova ad abbassarsi per aiutare la squadra e si apre in attacco. In area di rigore però non viene servito abbastanza, e soprattutto non a dovere, per colpire.

Dall'87' BALDE 6: Seconda presenza dopo quella di una settimana fa contro la Real Sociedad. Ha addirittura un paio di occasioni per calciare.

BARONI 5,5: Squadra contata, scelte obbligate. La sua Lazio si presenta a Braga con ben 11 assenze. Il gol di Horta mette subito la gara in salita dopo una partenza shock. Poi la lenta ripresa, che però non basta. Poche occasioni create e qualche abbaglio difensivo di troppo. È la prima sconfitta in questo percorso europeo, praticamente perfetto. La posizione di Gila questa sera chiama a gran voce un aiuto dal mercato.

BRAGA (4-3-3): Hornicek 67; Victor Gomez 6,5 (Ferreira sv), Paulo Oliveira 6, Niakaté 6,5 (Arrey-Mbi 6), Chissumba 6 (Marin sv); Roger Fernandes 7 (Gabri Martinez 6), Gorby 6, Moutinho 6,5; Ricardo Horta 7, El Ouazzani 6; Gharbi 6,5. All.: Carvalhal 6,5.