Pedro, il "forza Lazio" arriva dalle tribune dell'Olimpico: il post social - FOTO

Non ha potuto far parte di coloro che saranno impegnati questa sera contro il Torino, ma Pedro non ha comunque fatto mancare il proprio sostegno alla squadra. Lo spagnolo, alle prese con un affaticamento muscolare, non è stato inserito nella lista dei convocati di Maurizio Sarri. Tuttavia, direttamente dalle tribune dell'Olimpico ha scattato una foto, poi condivisa su Instagram. "Forza Lazio", si legge.

