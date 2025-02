PRIMAVERA - Altro pareggio senza emozioni: finisce 0-0 a Bologna

Altra gara priva di brividi per la Lazio. Termina 0-0 a Bologna un match noioso e senza grandi emozioni. Un'altra chance gettata via dai biancocelesti per ottenere tre punti, contro i terzultimi in classifica. Nella prossima giornata la squadra di Pirozzi ospiterà l'Atalanta al Fersini.

Primavera 1 | 24a giornata

Domenica 9 febbraio 2025, ore 11:00

Centro Sportivo `Crespellano`, Bologna

BOLOGNA: Pessina; Markovic, De Luca, Jaku (81' Tonin), Ravaglioli, Papazov (59' Baroncioni), Nordvall (59' Di Costanzo), Battimelli (59' Castaldo), Barbaro, Negri (67' Byar), Ivanisevic. A disp.: Widmer, Labedzki, Tomczyk, Tonin, Addessi, Longoni, Barbaro. All. Leonardo Colucci

LAZIO: Renzetti; Zazza, Bordoni, Petta, Milani (88' Karsenty); Farcomeni, Munoz, Di Tommaso (88' Gatto); Serra, D`Agostini, Balde (76' Marinaj). A disp.: Bosi, Cipriani, Bordon R., Gelli, Cuzzarella, Sulejmani, Scuto, Battisti. All.: Sergio Pirozzi

Arbitro: Francesco D`Eusanio (sez. Faenza)

Assistenti: Ferdinando Pizzoni - Cristian Rabilotta

Ammoniti: Di Tommaso (L)

Espulsi: ///

FINE SECONDO TEMPO

90+4' - Termina 0-0 il match.

90' - 4 minuti di recupero

88' - Esce Di Tommaso entra Gatto. Karsenty prende invece il posto di Milani.

81' - Ultimo cambio per gli emiliani: Tonin entra al posto di Jaku.

76' - Cambia la Lazio: dentro Marinaj al posto di Balde.

75' - Clamorosa traversa di Petta! Occasione più importante della gara a favore dei biancocelesti.

67' - Cambia ancora il Bologna: dentro Byar al posto di Negri.

59' - Triplice cambio per il Bologna: esce Battimelli, entra Castaldo. Dentro anche Di Costanzo al posto di Nordvall. Infine fuori Papazov dentro Baroncioni.

58' - Scontro tra Pessina e D'Agostini: il portiere esce dai pali per prendere la sfera sui piedi dell'avversario e viene travolto. Staff medico in campo per soccorrere il portiere degli emiliani.

53' - Inizio di ripresa decisamente meno divertente rispetto al primo tempo. Il campo pesante si fa sentire.

46' - Si riparte!

INIZIO SECONDO TEMPO

FINE PRIMO TEMPO

45' - Termina senza recupero il primo tempo.

34′ - Tentativo di D'Agostini lasciato solo da Markovic che sbaglia la marcatura. Pessina non si fa sorprendere dal tiro.

22′ - Gol annullato al Bologna di Ivanisevic pizzicato in fuorigioco.

18' - Altro brivido per la Lazio che per poco non si fa autogol: corner per il Bologna, D'Agostini per un soffio non la butta in rete.

8' - Tiro-cross insidioso di Negri. Piccolo brivido per Renzetti.

7' - Lazio che ha iniziato in modo molto aggressivo la gara. Terreno di gioco non ottimale stamattina al Crespellano.

3' - Primo giallo della gara: subito Di Tommaso interviene su un difensore non trovando la palla.

1'- Si parte!

INIZIO PRIMO TEMPO

Buongiorno da Lavinia Saccardo e benvenuti alla diretta scritta di Lazio - Bologna, gara valida per la 24esima giornata del campionato Primavera 1. Non è un periodo semplice per i biancocelesti, che faticano a trovare vittorie e continuità: reduce dal 2-2 contro il Cagliari, la squadra di Pirozzi cerca oggi il bottino pieno in casa del Bologna. I capitolini sono momentaneamente ottavi in classifica a 33 punti, emiliani terzultimi a 20.