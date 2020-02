PRIMAVERA - Empoli - Lazio, in cerca di conferme: l'anteprima del match

La vittoria in casa del Pescara ha ridato fiducia a una squadra che, complici alcuni risultati negativi, era ripiombata in piena zona play-out. I tre punti pesanti portati a casa dalla Lazio Primavera di Menichini sono una boccata d'ossigeno per tutti. Domani saranno proprio i biancocelesti ad aprire la terza giornata di ritorno, nell'anticipo delle 14.30 contro l'Empoli, in Toscana. Un'altra gara fondamentale per provare ad allontanarsi dalla zona rossa della classifica.



EMPOLI - I padroni di casa vengono da una sconfitta contro il Cagliari, dove non è mancata la prestazione. Il momento dei ragazzi di Buscé rimane comunque positivo. Dopo aver iniziato a rilento il campionato, nelle ultime 11 gare disputate sono arrivate 6 vittorie, 2 pareggi e solamente 3 sconfitte. Numeri che hanno consolidato la classifica dei toscani, fermi a quota 23, con un vantaggio di tre punti proprio sulla Lazio. Squadra quadrata l'Empoli, che va in gol quasi sempre. Il 4-3-1-2 è ormai modulo consolidato, Buscè sempre intenzionato a continuare su questa strada.



LAZIO - Menichini dopo aver accolto Ricci e Marino, potrà contare anche sull'arrivo di altri due rinforzi: Novella e Distefano. Entrambi però partiranno dalla panchina. L'attaccante ex Catania sembrava poter partire subito da titolare, la doppietta di Nimmermeer nell'ultima gara però, porterà il tecnico biancoceleste a confermare ancora l'olandese. Probabile una staffetta a gara in corso fra i due. Per il resto verrà confermata la stessa formazione vista col Pescara. Franco è ancora ai box per infortunio e sarà sostituito da Cipriano.



Campionato Primavera 1, 18esima giornata

Venerdì 07/02/2020, ore 14.30, Centro Sportivo Monteboro (Empoli)

Empoli - Lazio

Probabili formazioni



EMPOLI (4-3-1-2) - Pratelli; Donati, Viti, Matteucci, Adamoli; Zelenkovs, Belardinelli, Sidibe; Lombardi; Cannavó, Merola. A disp.: Vivoli, Chinnici, Fradella, Pezzola, Asllani, Simic, Bertolini, Ekong, Lipari, Martini. All.: Antonio Buscè



LAZIO (4-3-1-2) - Alia; Armini, Cipriano, Kalaj, Falbo; Marino, Bianchi, Bertini; Shoti; Nimmermeer, Moro. A disp.: Furlanetto, Peruzzi, Ndrecka, Ricci, Novella, Russo, Shehu, Czyz, Moschini, Zilli, Distefano. All.: Leonardo Menichini