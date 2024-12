PRIMAVERA - La Lazio chiude il 2024 con una sconfitta: al Fersini passa il Sassuolo

Ultima di campionato del 2024 senza punti guadagnati. La Lazio esce sconfitta al Fersini in una gara assolutamente priva di grandi emozioni. Il risultato ne è la prova: 1-0 del Sassuolo grazie al gol di Leone al 59'. I biancocelesti restano a 27 punti, in attesa di scoprire i risultati delle altre gare, neroverdi che salgono invece a 34, sempre al secondo posto, ma a -2 dalla Roma capolista. Appuntamento al prossimo 4 gennaio per Milan-Lazio.

Primavera 1 | 17ª giornata

Domenica 22 dicembre 2024, ore 11

Centro Sportivo `Mirko Fersini`, Formello (RM)

LAZIO (3-5-2): Bosi; Zazza, Bordon, Petta; Ferrari (61' Serra), Di Tommaso (84' Farcomeni), Pinelli (61' Nazzaro), Munoz, Milani, Balde (67' D'Agostini), Sulejmani (67' Cuzzarella). A disp.: Cipriani, Gelli, Bordoni, Labranca, Battisti, Ciucci. All.: Dario Barraco

SASSUOLO: Scacchetti; G. Benvenuti, T. Benvenuti, Di Bitonto, Moriano (80' Valdum), Leone, Lopes, Bruno, Cardascio (84' Seminari), Vedovati (80' Minta), Parlato. A disp.: Nyarko, Vigano, Negri, Sibilano, Mussini, Barani, Frangella. All.: Emiliano Bigica

Arbitro: Samuele Andreano (sez. Prato)

Assistenti: Vincenzo Andreano - Pio Carlo Cataneo

Ammoniti: Di Tommaso (L)

Espulsi: ///

FINE SECONDO TEMPO

90+4' - Fischia l'arbitro. Il Sassuolo vince al Fersini.

90' - 4 minuti di recupero.

84' - Cambia ancora Bigica: fuori Cardascio, dentro Seminari.

84' - Ultimo cambio nella Lazio: fuori Di Tommaso, dentro Farcomeni.

80' - Arrivano i cambi anche per Bigica: fuori Moriano, dentro Daldum. Fuori anche Vedovati, dentro Minta.

77' - Primo ammonito, Di Tommaso.

67' - Altri cambi per Barraco: dentro Cuzzarella e D'Agostini, fuori Sulejmani e Balde.

61' - Doppio cambio Lazio: fuori Pinelli e Ferrari, dentro Nazzaro e Serra.

59' - Sassuolo avanti: a segno Leone.

46' - Si riparte!

INIZIO SECONDO TEMPO

FINE PRIMO TEMPO

45+2' - Fischia l'arbitro. Termina la prima parte di gara.

45+1' - Altra mega chance per i padroni di casa: Zazza, a pochi passi dalla porta, la manda alta sopra la traversa.

45' - 2 minuti di recupero.

36' - Grandissima occasione per la Lazio! Colpo mancato di Sulejmani, l'azione avvantaggia Munoz che calcia dal limite trovando però di fronte Di Tommaso. Sfortunati i biancocelesti

30' - Gara ancora bloccata. Poche le occasioni interessanti fin qui.

15' - Colpo di testa di Parlato: la sfera finisce sopra la traversa ma l'occasione è stata ghiotta.

4' - Lazio subito aggressiva: sul versante sinistro Milani la mette al centro, prodezza di Balde che colpisce di tacco, Sulejmani tenta il colpo, ma c'è Sacchetti pronto ametterlo in angolo.

1' - Fischio d'inizio, si parte!

INIZIO PRIMO TEMPO

Buongiorno da Lavinia Saccardo e benvenuti alla diretta scritta di Lazio - Sassuolo, gara valida per la 17a giornata di Primavera 1 e ultimo appuntamento di questo 2024. Sarà fondamentale chiudere l'anno con una vittoria: dopo un inizio di stagione arrembante, i biancocelesti hanno abbassato il tiro, inciampando spesso anche contro avversarie sulla carta inferiori. Oggi sarà davvero ostica: il Sassuolo si è sempre confermato un avversario ostico, attualmente secondo in classifica a 31 punti. Lazio sesta a 27, oggi senza Renzetti, espulso nella scorsa giornata. In porta Bosi.