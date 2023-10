PRIMAVERA - La Lazio inciampa e si fa rimontare: con l'Empoli termina 2-2

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

Quello che spesso è accaduto alla Lazio, cioè un’iniezione di fiducia nel secondo tempo con cui è stata capace più volte di riagguantare il match e portare a casa almeno un punto, è successo oggi all’Empoli. I biancocelesti sono infatti andati in doppio vantaggio al 11’ e poi nei minuti di recupero del primo tempo prima con Sana Fernandes, poi con Gonzalez. Complice anche l’espulsione di Bordon per doppio giallo, l’Empoli si rimbocca le maniche e nella ripresa pareggia i conti con le firme di Corona e Bucancil al 48’ e 57’. I biancocelesti rimangono così terzi in classifica a 15 punti. Il prossimo appuntamento sarà di Coppa Italia contro il Frosinone, mercoledì 1 novembre.

Primavera 1 TIM - 8ª giornata

Domenica 29 ottobre 2023, ore 14:30

Stadio Mirko Fersini, Formello (RM)

LAZIO (4-3-3): Magro; Bedini, Dutu, Ruggeri, Milani; Di Tommaso, Bordon, Napolitano (75' Cappelli); Gonzalez (53' Sulejmani), D'Agostini (40' Nazzaro), Sanà Fernandes (75' Yordanov). A disp.: Renzetti, Petta, Serra, Tredicine, Bigotti, Marini, Zazza. All.: Stefano Sanderra

EMPOLI (4-2-3-1): Stubljar; Barsi, Indragoli, Mannelli (78' Majdandzic), Stassin (46' Falcusan); Bacci, Vallarelli; Kaczmarski (46' Ansah), Bucancil, Barsotti; Corona (71' Bocci). A disp.: Seghetti, Gaj, De Ferdinando, Benyahia, Bacciardi, Fini, Dragoner. All.: Alessandro Birindelli

Arbitro: Carlo Rinaldi (sez. di Bassano del Grappa)

Assistenti: Pierpaolo Vitale-Giuseppe Romaniello

Ammoniti: Di Tommaso, Bordon (L); Stassin (E)

Espulsi: ///

FINE SECONDO TEMPO

90+3' - Triplice fischio. Il match termina 2-2.

90+2' - L'Empoli si lamenta per un possibile fallo subito in area. Per l'arbitro non c'è nulla. Lazio un po' sotto pressione in questi ultimi minuti.

90' - Quattro minuti di recupero concessi.

88' - Ultime energie per le due squadre che vogliono portare a casa i tre punti.

78' - Altro cambio per l'Empoli: fuori Mannelli, al suo posto Majdandzic.

75' - Doppio cambio per la Lazio: esce Napolitano e entra Cappelli, esce anche Sana Fernandes e entra Yordanov.

71' - Qualche problema al ginocchio per Corona: il calciatore esce per Bocci.

68' - A terra Bucancil che lamenta del dolore per un colpo subito. Per l'arbitro però non è fallo.

57' - Raddoppio Empoli. Gol di Corona di testa su assist di Barsotti.

53' - Gonzalez a terra, esce dal campo zoppicando. Sanderra costretto al cambio: entra Sulejmani.

51' - Corner per gli ospiti: magro con i pugni allontana, sfera che rimane in possesso dei toscani.

48' - Gol dell'Empoli: Bucancil si infiltra in area e col piattone la mette dentro alle spalle di Magro.

46' - Doppio cambio Empoli: Esce Kaczmarski ed entra Ansah, fuori Stassin, dentro Falcusan.

INIZIO SECONDO TEMPO

FINE PRIMO TEMPO

45+3' - Finisce qui il primo tempo.

45+2' - RAADDDOPPIOOOOOOO! Grandissima azione della Lazio: ripartenza di Sana Fernandes che si accentra, vede in area Gonzalez che si avventa sul pallone insaccandolo in rete alle spalle di Stubljar.

45' - Tre minuti di recupero concessi dall'arbitro.

41' - Eccolo il giallo per Stassin che atterra per l'ennesima volta un laziale. Stavolta si tratta di Gonzalez.

40' - Cambio nella Lazio: D'Agostini lascia il posto a Nazzaro.

39' - Giallo per Sanderra che lamentava di un ammonizione non data agli avversari.

37' - Doppio giallo per Bordon, che diventa quindi rosso. Fallo che si poteva decisamente evitare.

35' - Giallo per Bordon che reagisce male ad un fallo fischiato a favore degli avversari.

33' - Punizione dali limite dell'area per l'Empoli. Sanzionato il fallo di mano di Dutu. Colclusione di potenza rasoterra di Corona che liscia di pochissimo il palo.

30' - Occasione interessante per la formazione di Birindelli: ci prova Bucancil di testa, ma il colpo ha poca potenza. Facile per Magro fare sua la sfera.

27' - Punizone per la Lazio per fallodi Bacci su Gonzalez. Il laziale esce dal campo zoppicando accompagnato dallo staff medico.

20' - Giallo per Di Tommaso.

18' - A terra Milani per un fallo subito da Barsotti. Punizione per la Lazio.

15' - Ci prova l'Empoli con la conclusione di Barsotti che esce però dallo specchio della porta.

11' - GOOOOOLLLLL SANA FERNANDESSSS!!!! Incursione in area del laziale che si accentra e col sinistro sblocca la partita. Ottimo assist di Napolitano per il comapagno.

6' - Ritmi altissimi in questi primi minuti, con la Lazio che si fa trovare pronta su ogni pallone. Empoli un po' in affanno.

2' - Ribaltamento immediato di fronte e qui è la Lazio a portare brividi agli avversari: occasione per Gonzalez che trova però l'opposizione del portiere, poi Napolitano cerca di approfittare della ribattuta, ma il laziale si divora il gol.

2' - Prima occasione per l'Empoli: pallone che finisce sopra la traversa, buon tiro di Kaczmarski.

1' - Si parte!

INIZIO PRIMO TEMPO

Buongiorno da Lavinia Saccardo e benvenuti alla diretta scritta di Lazio - Empoli, gara valida per l'8a giornata del campionato di Primavera 1. I biancocelesti stanno collezionando ottime prestazioni e risultati soddisfacenti sia in campionato che in Youth League, dove lo scorso mercoledì la squadra di Sanderra ha riagguantato il Feyenoord in vantaggio di due gol portando così a casa un pareggio importantissimo. In campionato invece, la Lazio è al terzo posto alle spalle di Inter e Milan entrambe a 20 punti.