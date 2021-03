PRIMAVERA - Lazio, ancora un KO: Tare segna ma non basta, vince l'Inter 3-1

Non basta alla Lazio il primo gol di Etienne Tare con la maglia della Primavera per fare l'impresa sul campo dell'Inter. I biancocelesti collezionano un'altra sconfitta del proprio 2021, avaro di soddisfazioni e rimangono in penultima posizione a sei lunghezze di distanza dal dodicesimo posto, che vale la salvezza e momentaneamente occupato dalla Fiorentina. Sei sconfitte nelle ultime sette e un solo pareggio contro la Spal (l'unica vittoria in Coppa Italia contro l'Atalanta). Un bottino misero, difficile da accettare. Le assenze non possono essere una giustificazione alle sconfitte ottenute in fila. I nerazzurri vanno avanti con l'autogol di Novella (la terza autorete in due partite), poi nell'ultima occasione del primo tempo trovano il raddoppio con Casadei. Una buona Lazio nella seconda frazione, più reattiva e propositiva non basta per ribaltare le sorti. Tare accende la luce con una magia in area di rigore, poi però dopo quattro minuti Mirarchi ristabilisce le distanze. Espulso anche Castigliani, che salterà la prossima mercoledì alle ore 11 contro il Genoa. Appuntamento da non sbagliare al Fersini.

Primavera 1 TIM 2020-2021 – 13ª giornata

Inter - Lazio 3-1 (aut. Novella, 45' Casadei, 58' Tare, 62' Mirarchi)

Domenica 7 marzo 2021, 12:30

Campo Comunale Ernesto Breda, Sesto San Giovanni (Milano)

Le formazioni ufficiali

INTER (4-3-1-2): Rovida; Tonoli, Kinkoue, Sottini, Vezzoni; Casadei, Sangalli, Squizzato; Iliev; Satriano, Fonseca. A disp.: Botis, Basti, Dimarco, A. Moretti, Zanotti, Wieser, Mirarchi, Boscolo Chio, Lindkvist, Goffi, Akhalaia, Bonfanti. All.: Armando Madonna.

LAZIO (4-3-1-2): Furlanetto; Floriani Mussolini, Novella, Pica, Ndrecka; Bertini (79' Guerini), A. Marino, Czyz; Cesaroni (60' Castigliani); Tare (74' Nasri), Cerbara. A disp.: Peruzzi, Pino, T. Marino, Marinacci. All.: Leonardo Menichini.

Arbitro: Gino Garofalo (sez. Torre del Greco)

Ass.: Valletta - Pedone

Ammoniti: Sottini (I), Bertini, Castigliani (L)

Espulsi: Castigliani (L)

FINE SECONDO TEMPO

90'+3 - Termina senza emozioni il recupero.

90' - Tre minuti di recupero.

85' - Ultimo cambio per l'Inter: fuori Casadei e dentro Wieser.

84' - Occasionissima per la Lazio. Cerbara in velocità punta Sottini, si presenta in area ma calcia clamorosamente alto davanti a Rovida.

83' - Conclusione dalla distanza senza pretese di Guerini che si perde sul fondo.

79' - Fuori Bertini e dentro Guerini nella Lazio. Si gioca l'ultima carta Menichini.

76' - Doppio giallo e rosso per Castigliani, steso da Kinkoue con una trattenuta. L'arbitro sbaglia la decisione e ammonisce per simulazione l'attaccante biancoceleste, che torna deluso negli spogliatoi.

74' - Dentro Nasri e fuori Tare nella Lazio.

73' - Ci prova Czyz dall'interno dell'area: riesce a bloccare Rovida.

71' - Cambia ancora l'Inter: dentro Akhalaia.

67' - Castigliani ammonito per una gamba tesa su Sottini.

62' - Terza rete dell'Inter. Pica rinvia male sui piedi di Mirarchi, che appena entrato calcia al volo e trova l'angolino.

60' - Cambia anche Menichini: fuori Cesaroni e dentro Castigliani. Non la prende bene il fantasista biancoceleste.

60' - Cambia l'Inter che prova a riorganizzarsi. Mirarchi e Boscolo Chio per Squizzato e Iliev

58' - GOOOOOOOOOOLLLL! La riapre la Lazio. Czyz calcia male, Tare in area di prima intenzione di collo esterno destro gira verso la porta. La conclusione diventa un pallonetto che finisce nell'angolino. Prima rete in maglia biancoceleste per lui.

54' - Lazio che ora prova a spingere, soprattutto a sinistra con Czyz e Ndrecka che spesso mettono palloni insidiosi nell'area nerazzurra.

50' - Miracolo di Rovida. Cesaroni a botta sicura da due metri calcia di prima intenzione, il portiere dell'Inter in uscita riesce ad opporsi.

46' - Si riparte!

INIZIO SECONDO TEMPO

45' - Raddoppia l'Inter. Allo scadere Casadei raccoglie il cross dalla sinistra salltando indisturbato in area. Un gol che pesa come un macigno.

39' - Cesaroni innesca Cerbara che con un numero va via a un difensore dell'Inter, poi in area mette al centro dell'area per Tare, che viene anticipato. Pallone in corner.

34' - Conclusione dalla distanza di Satriano, Furlanetto è attento e blocca in due tempi.

30' - Czyz ruba un pallone pericoloso in area a Kinkoue, i due si strattonano ma l'arbitro assegna il fallo all'Inter. Situazione al limite.

25' - Calcia dalla distanza Bertini. La conclusione è troppo debole e centrale per impensierire Rovida.

21' - Fallo tattico di Bertini su Squizzato, giallo per il centrocampista della Lazio.

20' - Discesa dalla destra di Iliev e colpo di testa a botta sicura di Satriano. Il pallone si stampa sul palo. Inter a un passo dal raddoppio.

16' - Conclusione dal limite di Iliev che calcia forte ma centrale.

13' - Inter in vantaggio. Ancora un autogoal per la Lazio dopo i due col Cagliari. Stavolta è Novella a spedire il pallone in rete. Satriano sfugge sulla destra a Pica, poi metto al centro un cross basso al centro che Novella nel tentativo di rinviare spedisce nella sua porta.

9' - Fase di studio in campo fra le due squadre.

6' - Anticipo di Marino che poi viene steso da Sottini in ripartenza. Primo giallo della gara per lui.

3' - Curiosità: Ndrecka con la fascia di capitano al braccio nonostante la presenza di Andrea Marino in campo.

1' - Partiti! Comincia in questo momento la gara.

PRIMO TEMPO - Confermate le anticipazioni della vigilia, la Lazio si presenta alla sfida contro l'Inter con tante assenze. Su tutti Raul Moro e Franco. I biancocelesti in cerca di punti salvezza per cacciarsi fuori da una situazione complicata, visto il penultimo posto in classifica. Amici de Lalaziosiamonoi.it, un cordiale saluto da Valerio De Benedetti e benvenuti nella diretta di Inter - Lazio.