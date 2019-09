PRIMAVERA - Lazio - Pescara, la prima in "casa": l'anteprima del match

Dopo la vittoria esterna ai danni del Sassuolo per 3-2, la Lazio di Leonardo Menichini è pronta per affrontare il secondo impegno stagionale. La prima in casa per i biancocelesti, anche se non si giocherà al Fersini. Il terreno di gioco che ospita le gare casalinghe dei capitolini infatti, sta subendo alcuni lavori di manutenzione e per questo non sarà disponibile. L'appuntamento è quindi fissato al Francesca Gianni di San Basilio, avversario una vecchia conoscenza: il Pescara. Gli abruzzesi la scorsa stagione si giocarono fino all'ultima giornata il primo posto con la Lazio, avendo la meglio nonostante i due scontri diretti vinti dall'allora formazione allenata da Bonacina.

LAZIO - Menichini sembra aver le idee chiare, non teme il Pescara ed è pronto a schierare in campo la stessa formazione vista contro il Sassuolo. Ancora 3-5-2, con Cipriano, Armini e Kalaj a comporre il terzetto difensivo. Minala guiderà invece il centrocampo al posto di Bianchi, per la seconda volta consecutiva in panchina. Davanti infine Cerbara, sempre più trascinatore, e Nimmermeer, chiamato a dare risposte importanti in fase realizzativa, dove la scorsa stagione ha peccato. Ancora assente l'acquisto dell'ultim'ora Raul Moro. Lo spagnolo al momento non ha ricevuto il transfer per scendere in campo in partite ufficiali.

PESCARA - Dopo la grande passata stagione che ha regalato la promozione diretta, il Pescara è chiamato a riconfermare quanto di buono visto anche in Primavera 1. Dovrà farlo però senza Luciano Zauri, passato alla guida della prima squadra. Al suo posto gli abruzzesi hanno ingaggiato Nicola Legrottaglie. La partenza dei biancocelesti è stata buona sotto il profilo della prestazione, per poco non è stata sfiorata l'impresa contro la fortissima Inter. Dopo esser andato in vantaggio per 2-0, il Pescara si è fatto riprendere e rimontare dai nerazzurri, che alla fine hanno avuto la meglio. Osservati speciali saranno sicuramente i giocatori offensivi. Pavone e Borrelli hanno dimostrato di saper fare male e hanno già timbrato il cartellino in questa stagione. Sarà assente invece Tringali, espulso nell'ultimo match.



2 giornata Campionato Primavera 1



Sabato 21 settembre 2019 ore 15.00, Campo F. Gianni di via di San Basilio



Lazio - Pescara



Probabili formazioni



LAZIO (3-5-2): Alia; Cipriano, Armini, Kalaj; De Angelis, Czyz, Minala, Falbo, Ndrecka; Cerbara, Nimmermeer. A disp.: Furlanetto, Marocco, Franco, Franucci, Kaziewicz, Petricca, Bertini, Bianchi, Shoti, Cesaroni, Shehu, Russo, Zilli. All.: Leonardo Menichini.



PESCARA (4-3-3): Sorrentino; Martella, Paolilli, Cipolletti, Quacquarelli; Camilleri, Mercado, Chiacchia; Pavone, Borrelli, Pina Gomes. A disp.: Radaelli, D'Angelo, Palmucci, Renzetti, De Marzo, Zinno, Masella, Chiarella, Blanuta, Saza Razvan, Tamborriello. All. Nicola Legrottaglie.

Arbitro: Francesco Carrione della sezione di Castellammare di Stabia

Assistenti: Fabio Mattia Festa e Andrea Nasti.

LAZIO, LE COSE DA CUI RIPARTIRE DOPO IL CLUJ

LAZIO, IL REPORT DELL'ALLENAMENTO A FORMELLO

TORNA ALLA HOME PAGE

Pubblicato il 20/09 alle ore 22:00